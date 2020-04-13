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В Новосибирской области число зараженных COVID-19 выросло на восемь

Главная Общество
Новосибирск
10:23 13 Апреля 2020
вирус, рост, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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За сутки в Новосибирской области выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19. Их общее число достигло 46, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено», - отметили в областном оперативном штабе.

Согласно сообщению штаба, все больше случаев заболевания выявляется у новосибирцев, которые не покидали регион. Так, из упомянутых восьми заболевших только двое «привезли» коронавирус – из Москвы и Казахстана.

В детской больнице №3 в настоящее время находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Напомним, что 10 пациентов с коронавирусом нового типа в Новосибирской области уже выздоровели и их выписали из больницы.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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