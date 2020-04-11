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Новосибирск против коронавируса: детям можно в школу, верующим - в церковь

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Новосибирск
13:02 11 Апреля 2020
пасха, церковь, школа, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области губернатор Андрей Травников выступил с обращением, где заявил о возобновлении очного обучения в школах. Решение коснется всех сельских поселений численностью менее 23 тысяч человек. Школьники Новосибирска, Бердска, Оби и наукограда Кольцово по прежнему останутся на дистанционном обучении.

«На данный момент принято решение о возобновлении очного посещения школ учениками на территории отдельных муниципалитетов. Это, в основном, сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию. В Новосибирске, в таких городских округах, как Бердск, Искитим, Обь, Кольцово, очное посещение школ с 13-го апреля не возобновляется, обучение будет продолжаться в дистанционном режиме. То же самое относится к школам Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерацию», - заявил глава региона.

Также Травников совместно с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом дал добро на посещение храмов в Вербное воскресенье и Пасху.

«Дорогие друзья! Жители Новосибирска и Новосибирской области! В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа», - говорится в совместно обращении губернатора и митрополита.

Добавим, праздники Вербного воскресенья и Пасхи запланированы 12 и 19 апреля.

 

фото: красноярская епархия

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