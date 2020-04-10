Выросло число зараженных COVID-19 в ряде сибирских регионов

В ряде регионов Сибири выявляют всё новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Новосибирской области таких случаев за сутки стало больше на три, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным новосибирского областного оперативного штаба, все новые пациенты – женщины. Одна из них вернулась из Таиланда, вторая - из Москвы. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала.

Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 21. Восемь пациентов уже выздоровело, 13 находится в инфекционной больнице №1 Новосибирска.

В Кемеровской области, по данным правительства региона, за прошедшие сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число госпитализированных больных достигло восьми. В Иркутской области к сегодняшнему утру зарегистрировано 22 случая заболевания. Как писали Sibnovosti.ru, в этом регионе ранее скончалось двое пациентов с COVID-19.

Фото: сайт правительства Новосибирской области