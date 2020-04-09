Мигранты увеличили численность населения Новосибирской области

Численность населения Новосибирской области в 2019 году увеличилась на 4,8 тыс. человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 0,2%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги демографических изменений в регионе подвели в Новосибирскстате. По данным ведомства, рост числа новосибирцев произошел за счет миграции – приехало в регион на 10,4 тыс. человек больше, чем его покинуло. В то же время вновь зарегистрирована естественная убыль населения - 5,6 тыс. человек против 3,5 тыс. в 2018-м.

Численность городского населения области выросла, причем «плюс» отмечен во всех городах. В Новосибирске теперь проживает 1,626 млн человек. Это на 7,6 тыс. человек, или на 0,5% больше показателя 2018 года.

С другой стороны, сельские районы потеряли в общей сложности за год 1,4 тыс. человек. Так, число жителей Баганского и Каргатского районов сократилось на 2,3%.

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