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Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам на 3 месяца, начиная с апреля

Главная Общество
Новосибирск
19:03 8 Апреля 2020
путин, президент, россияне, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на 3 месяца, начиная с апреля. Об этом он заявил сегодня в начале селекторного совещания с главами регионов.

Глава государства предложил установить следующие дополнительные выплаты медработникам: врачам – 80 тыс в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс рублей в месяц. Также повышение затронет работников «скорой помощи». Врачам скорой медицинской помощи будут выплачивать по 50 тысяч рублей, а фельдшерам и водителям скорой - 25 тыс. рублей.

Помимо этого, Путин предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков. «Будет правильным принять еще одно решение. А именно - установить для них страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», - сказал Путин. 

Президент поручил Минфину дать регионам возможность гибко распоряжаться федеральными средствами, которые перечисляются на борьбу с коронавирусом, но предупредил губернаторов, что за результат их будут строго спрашивать.

Глава государства поручил правительству и ЦБ за 5 дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса в целях сохранения занятости и зарплат. 

Полностью текст вступительного слова президента опубликован на сайте Кремля.

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