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Новосибирский зоопарк получит 27,5 млн рублей

Главная Общество
Новосибирск
16:08 8 Апреля 2020
зоопарк, помощь, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» получит из областной казны 27,5 млн руб. на текущее содержание. Помощь стала необходимой после того, как учреждение закрыли для посетителей из-за распространения COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В европейских странах руководство ряда известных зоопарков на грани принятия решения об эвтаназии крупных животных – их нечем кормить, посещаемость нулевая. В нашей стране, в том числе в Новосибирске, частные маленькие зоопарки не просто распродают животных, они пытаются их куда-либо пристроить. Идти по этой дороге мы не можем. Наша задача – сохранить каждое животное», – прокомментировал решение региональных властей мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным городских властей, на ежедневные текущие расходы зоопарку требуется 700-750 тыс. руб. В настоящее время 70% сотрудников МУПа находится на рабочих местах. В коллекции зоопарка около 11 тыс. особей 770 видов.

6 апреля новосибирский губернатор Андрей Травников сообщил о том, что муниципалитет обратился за финансовой поддержкой учреждения.

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