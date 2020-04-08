Новосибирский зоопарк получит 27,5 млн рублей

МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» получит из областной казны 27,5 млн руб. на текущее содержание. Помощь стала необходимой после того, как учреждение закрыли для посетителей из-за распространения COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В европейских странах руководство ряда известных зоопарков на грани принятия решения об эвтаназии крупных животных – их нечем кормить, посещаемость нулевая. В нашей стране, в том числе в Новосибирске, частные маленькие зоопарки не просто распродают животных, они пытаются их куда-либо пристроить. Идти по этой дороге мы не можем. Наша задача – сохранить каждое животное», – прокомментировал решение региональных властей мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным городских властей, на ежедневные текущие расходы зоопарку требуется 700-750 тыс. руб. В настоящее время 70% сотрудников МУПа находится на рабочих местах. В коллекции зоопарка около 11 тыс. особей 770 видов.

6 апреля новосибирский губернатор Андрей Травников сообщил о том, что муниципалитет обратился за финансовой поддержкой учреждения.