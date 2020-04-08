Компании в РФ начали переходить на четырехдневную рабочую неделю в целях сократить расходы на персонал на фоне коронfвируса.

Как пишут «Ведомости» на четырехдневную рабочую неделю временно перешла газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур».

Правление РЖД одобрило введение неполной рабочей смены или неполной рабочей недели с 1 апреля.

На четырехдневную рабочую неделю также временно переведены сотрудники метрополитена в Екатеринбурге.

Накануне фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил последние данные о ситуации в бизнес-среде на фоне «шоковых» тенденций начала 2020 года. В исследовании приняли участие около 1000 компаний.

«За прошедшую неделю сильные изменения произошли в трудовых отношениях. Несмотря на призыв властей к компаниям сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, все-таки 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Ожидается, что таких компаний станет в два раза больше. Каждая вторая компания планирует перевести своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц», - рассказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

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