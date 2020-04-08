8 апреля
Новосибирск
погода 0 °C
75.75
 
€ 82.23
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Компании в РФ начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Главная Общество
Новосибирск
16:00 8 Апреля 2020
россияне, работа, время
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Компании в РФ начали переходить на четырехдневную рабочую неделю в целях сократить расходы на персонал на фоне коронfвируса.

Как пишут «Ведомости» на четырехдневную рабочую неделю временно перешла газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур».

Правление РЖД одобрило введение неполной рабочей смены или неполной рабочей недели с 1 апреля.

На четырехдневную рабочую неделю также временно переведены  сотрудники метрополитена в Екатеринбурге.

Накануне фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил  последние данные о ситуации в бизнес-среде на фоне «шоковых» тенденций начала 2020 года. В исследовании приняли участие около 1000 компаний.

«За прошедшую неделю сильные изменения произошли в трудовых отношениях. Несмотря на призыв властей к компаниям сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, все-таки 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Ожидается, что таких компаний станет в два раза больше. Каждая вторая компания планирует перевести своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц», - рассказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

Фото Yandex.ru

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам на 3 месяца, начиная с апреля

Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам на 3 месяца, начиная с апреля

8 Апреля 2020 г.
Помимо этого, Путин предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков.
Новости Новосибирска: Новосибирский зоопарк получит 27,5 млн рублей

Новосибирский зоопарк получит 27,5 млн рублей

8 Апреля 2020 г.
Поддержку окажут областные власти
Новости Новосибирска: Число заболевших коронавирусом в России превысило 8,7 тыс человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8,7 тыс человек

8 Апреля 2020 г.
Число жертв COVID-19 достигло 63.
Новости Новосибирска: Ограничен доступ в леса Республики Алтай

Ограничен доступ в леса Республики Алтай

8 Апреля 2020 г.
В регионе вводится особый противопожарный режим
Новости Новосибирска: Российских туристов вывезли из Таиланда в Сибирь

Российских туристов вывезли из Таиланда в Сибирь

8 Апреля 2020 г.
S7 Airlines доставила их в Новосибирск и Иркутск
Новости Новосибирска: Китай продал России более 50 млн медицинских масок

Китай продал России более 50 млн медицинских масок

7 Апреля 2020 г.
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 7497 человек, скончались 58.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Республике Алтай установят памятник первому учителю

В Республике Алтай установят памятник первому учителю

3 Апреля 2020 г.
Жители региона выбирают из двух вариантов одного автора
Новости Новосибирска: Сети водоснабжения Горно-Алтайска подключат к Катунскому водозабору

Сети водоснабжения Горно-Алтайска подключат к Катунскому водозабору

7 Апреля 2020 г.
Строительство инфраструктуры намечено на 2021-2024 годы
Новости Новосибирска: Меняйло поручил сохранить транспортное сообщение между городами Сибири

Меняйло поручил сохранить транспортное сообщение между городами Сибири

5 Апреля 2020 г.
Полпред президента РФ провел совещание с губернаторами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19