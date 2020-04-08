Ограничен доступ в леса Республики Алтай

С 10 апреля на всей территории Республики Алтай вводится особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В регионе установилась сухая, жаркая и ветреная погода. Это повысило опасность возникновения пожаров.

«На период действия режима ограничено посещение гражданами лесов, а также передвижение по территории лесных насаждений автомобильного транспорта», - подчеркивает официальный сайт Республики Алтай.

Главы муниципалитетов в этих условиях должны организовать патрулирование населенных пунктов. В работе будут задействованы старосты поселений, члены добровольных пожарных формирований.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля оперативный штаб Рослесхоза рекомендовал Забайкальскому краю открыть пожароопасный сезон и ввести особый противопожарный режим в районах, подверженных палам травы и лесным пожарам. В Республике Хакасия первые природные пожары из-за пала травы зафиксированы во второй половине марта.

Фото: официальный сайт Республики Алтай