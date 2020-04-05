Меняйло поручил сохранить транспортное сообщение между городами Сибири

Накануне полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло провел совещание с губернаторами по вопросам, связанным с распространением коронавируса.

Полпред поручил сохранить межрегиональные связи сибирских территорий. В частности, он запретил ограничивать транспортные сообщения между городами или снижать товарные потоки между субъектами. Напротив, в непростое время стоит объединить усилия и работать над решением социально-экономических проблем вместе, отметил Меняйло.

«Текущая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, требует пристального внимания и оперативных решений. Однако столь же важно решать текущие задачи по реализации национальных проектов, подготовке к паводковому периоду и проведению весенне-полевых работ в сибирских регионах», - заявил полпред.

Напомним, ранее РЖД уже отменили несколько сибирских поездов. В Кемеровской области запретили междугородние автобусные рейсы в регионы, где есть COVID-19. Авиакомпании также массово отменяют рейсы из-за падения спроса.