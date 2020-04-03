За сутки в России зарегистрирован 601 случай заражения COVID-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 4,15 тыс. случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Очередные статистические данные – на 3 апреля – привел Роспотребнадзор, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как уточняется в сводке ведомства, за последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах. В числе этих регионов только один сибирский – один случай зарегистрирован в Иркутской области. Еще один – в соседней Республике Бурятия. На 3 апреля в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев коронавируса, в Бурятии – 31.

«Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 3 апреля находится 79 чел. Всего за весь период госпитализировано 155 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 76 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов. В настоящее время шесть тяжелых пациентов», - уточнили в оперативном штабе Бурятии.

За весь период эпидемии в России выписан по выздоровлению 281 человек, отметили а Роспотребнадзоре.

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