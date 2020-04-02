Нерабочие дни в России продлены до конца апреля - Путин

Нерабочие дни в России продлены до конца месяца, 30 апреля. С сохранением заработной платы. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

При этом глава государства не исключил, что, если обстановка с COVID-19 будет развиваться по позитивному сценарию, и ситуация будет улучшаться, количество нерабочих дней может быть сокращено.

Владимир Путин поблагодарил граждан России за соблюдение режима самоизоляции и рекомендаций по профилактике коронавируса, а также отметил работу медицинских работников и волонтеров.

"Что считаю принципиально важным, нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях", - сказал Путин.

Президент РФ предложил предоставить главам субъектов Федерации дополнительные полномочия: они до конца недели должны определить перечень конкретных мер профилактических мер. Координировать работу регионов по COVID-19 будут полпреды президента.

Полностью текст обращения Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Ранее, 25 марта, глава государства выступил с обращением к согражданам из-за ситуации с распространением коронавируса, объявив дни с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочими.