В России резко возрос объем спекуляций на медицинских масках и только в марте 2020 года он составил более 400 млн рублей. Об этом пишет «gazeta.ru» со ссылкой на гендиректора юридического агентства IQ Technology Дмитрия Козлова.

Эксперты агентства проанализировали совокупный объем предложения и переложили его на среднюю рыночную цену прошлых лет.

В итоге выяснилось, что в 2018 году одна медицинская маска стоила в среднем 7,3 рубля, в 2019 году – 8,7 рублей. В 2020 цена возросла до 77,81 рубля.

Специалисты отмечают, что крупные торговые сети и интернет-магазины не завышают цены, чаще всего этим занимаются перекупщики и небольшие фирмы.

«Многие не используют слово маски - пишут «средства защиты» и так далее. Самая дорогая маска продавалась по 750 рублей за штуку», - объяснил Козлов.