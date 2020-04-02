Новосибирские туристы: с курорта в санаторий

Вчера в Новосибирск прибыл рейс из Бангкока, которым на родину были отправлены отдыхавшие в Таиланде туристы. Из аэропорта их направили в оздоровительные центры «Обские зори» и «Лунный камень», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего этим рейсом прибыло 190 туристов. В том числе, и из других регионов. В обсерваторы их поместили по постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой. В «Обских зорях» и «Лунном камне» прибывшие проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период, пояснили в новосибирском оперативном штабе.

По данным Росавиации, 1 апреля авиакомпания S7 должна была доставить российских туристов из Таиланда в Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Владивосток. Предполагалось, что на каждом рейсе будет по 164 пассажира.

Фото: сайт МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори»