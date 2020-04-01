Граждане РФ на карантине будут обязаны вести «дневник здоровья» на портале госуслуг

Все, кто приезжает в Россию и обязан оставаться на карантине в течение 14 дней, будут должны вести «журнал здоровья» на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

В дневнике они будут писать о самочувствии и подтверждать, что остаются дома, сообщает "Интерфакс".

«В частности, о создании системы, которая сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию. Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе, об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию», - сообщил премьер.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне почти все регионы страны ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.