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Минприроды РФ предложило отменить весеннюю охоту

Главная Общество
Новосибирск
13:17 1 Апреля 2020
охотник, министерство, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
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Весенняя охота в этом году в России может быть полностью отменена. Соответствующую рекомендацию региональным властям дало министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионе в этом сезоне», – говорится во вчерашнем обращении министра Дмитрия Кобылкина к главам субъектов федерации.

При этом отмечается, что ограничения не должны ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также тех, кто постоянно проживает в местах традиционного уклада жизни этих народов.

В Новосибирской области региональное министерство природных ресурсов и экологии с 16 марта выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов (селезень уток, гусь белолобый, вальдшнеп, ворона серая, грач, тетерев, глухарь).

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

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