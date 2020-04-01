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Госпитализирован десятый новосибирский пациент с диагнозом COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:32 1 Апреля 2020
вирус, пациент, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Десятый пациент с диагнозом COVID-19 зарегистрирован в Новосибирской области. И в этом случае заражение произошло за пределами России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Коронавирус нового типа выявлен у женщины, находившейся в Италии и Нидерландах с 4 по 18 марта. В Новосибирск она вернулась 19 марта через Москву рейсом №437 авиакомпании Red Wings. После возвращения женщина соблюдала режим самоизоляции под медицинским наблюдением.

«27  марта с легкими симптомами ОРВИ пациентку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19, после чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала. Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в  стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, две новосибирские пациентки с аналогичным диагнозом уже вписаны из инфекционной больницы после выздоровления.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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