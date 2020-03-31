Половина регионов РФ вслед за Москвой усилила меры безопасности из-за коронавируса

Половина регионов России вслед за Москвой и Московской областью ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Согласно данному режиму, граждане могут покидать квартиры лишь в случаях обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса, число жертв возросло до 17 человек, сообщили сегодня в оперативном штабе.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.