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Половина регионов РФ вслед за Москвой усилила меры безопасности из-за коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
17:14 31 Марта 2020
вирус, регионы, россия, режим, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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Половина регионов России вслед за Москвой и Московской областью ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

 Согласно данному режиму, граждане могут покидать квартиры лишь в случаях обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса, число жертв возросло до 17 человек, сообщили сегодня в оперативном штабе. 

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

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