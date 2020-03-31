Вся Новосибирская область вступает в режим самоизоляции

В Новосибирской области в очередной раз ужесточили меры борьбы с распространением CONVID-19. Теперь все жители региона должны перейти на режим самоизоляции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О введении нового режима стало известно сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области. О нем объявил губернатор Андрей Травников.

«Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена, кому необходима экстренная медицинская помощь. Разрешено выносить мусор и ходить в ближайшие магазины за продуктами и товарами первой необходимости, а также выгуливать домашних питомцев - на расстоянии, не превышающем 100 м от дома», - перечисляет введенные правила ТАСС.

Информагентство уточняет, что режим вступает в силу сегодня с 20:00 местного времени.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области было выявлено девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Двух пациенток уже выписали из больницы после выздоровления.

Фото: сайт правительства Новосибирской области