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В Новосибирске после COVID-19 выздоровели две пациентки

Главная Общество
Новосибирск
09:13 31 Марта 2020
вирус, больница, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня из инфекционной больницы в Новосибирске будут выписаны две пациентки, у которых ранее диагностировали COVID-19. После лечения контрольные пробы у них оказались отрицательными, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как уточнили в областном оперативном штабе, речь идет о двух женщинах, вернувшихся в Новосибирск в середине марта из Франции и Италии. В больнице остаются семь человек с c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 6,4 тыс. жителей области. Это те, кто недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У них нет симптомов ОРВИ.

«В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд», - отметили также в оперативном штабе.

Количество нарушений в сообщении не указывается.

Фото: pixabay.com

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