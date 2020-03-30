Больного COVID-19 в Новосибирской области госпитализируют решением суда

В Новосибирской области впервые больной новым коронавирусом будет принудительно госпитализирован по решению суда. Мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта из Мюнхена рейсом №5884 авиакомпании S7, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областного оперативного штаба, больной до последнего времени находился дома на самоизоляции вместе с супругой. После того, как диагноз COVID-19 у него подтвердился, мужчина отказался от госпитализации.

«По действующему законодательству госпитализация пациента без его согласия возможна только через суд. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Пациента принудительно поместят в инфекционную больницу», - рассказали в оперативном штабе о дальнейшем развитии событий.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом, зарегистрированный в Новосибирской области. Отмечается также, что всего на рейсе №5884 было 155 пассажиров, включая 130 новосибирцев. Больше ни у кого из них коронавирус после тестирования не обнаружен.

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