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В алтайском нацпарке сфотографировали ирбиса с близкого расстояния

Главная Общество
Новосибирск
16:01 30 Марта 2020
фотограф, парк, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В России впервые удалось сделать профессиональные снимки снежного барса (ирбиса) с близкого расстояния. Удача улыбнулась сотруднику национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай Алексею Кужлекову, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Снимки были сделаны во время учетов снежного барса на горе Черной на высоте 3 км над уровнем моря. Алексей Кужлеков обнаружил здесь пару ирбисов.

«Внезапно из-за скалы на меня вышла самка. Мы встретились взглядами практически в упор. Расстояние между нами было не более 20 м. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать», - рассказал он сайту нацпарка.

По данным пресс-службы парка, фотосессия снежного барса длилась несколько минут. Самец при этом наблюдал за происходящим с соседней скалы.

По результатам учета снежного барса в 2019 году, в России обитает как минимум 65 этих животных. Как писали Sibnovosti.ru, в августе прошлого года проект по восстановлению популяции ирбиса стартовал в Красноярском крае.

Фото: Алексей Кужлеков/сайт ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»

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