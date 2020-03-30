В России ужесточают наказание за нарушение карантина

Правительство России одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин..

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тыс рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, сообщает РИА Новости.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей.

В России с 30 марта объявлен карантин и недельные каникулы в связи с распространением COVID-19. Гражданам настоятельно рекомендовано не покидать без лишней необходимости свои дома.