30 марта
Новосибирск
погода +7 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Регионам РФ выделят более 33 млрд рублей на противодействие коронавирусу

Главная Общество
Новосибирск
15:53 30 Марта 2020
помощь, вирус, регионы, россия, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На противодействие коронавирусу COVID-19 власти РФ выделят 77 регионам страны 33,4 млрд рублей, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, и средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение соответственно их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем», - сказал глава кабинета министров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным на 29 марта общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 человека.

В России с 30 марта объявлены недельные каникулы в связи с распространением COVID-19.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В алтайском нацпарке сфотографировали ирбиса с близкого расстояния

В алтайском нацпарке сфотографировали ирбиса с близкого расстояния

30 Марта 2020 г.
Удача улыбнулась сотруднику «Сайлюгемского» Алексею Кужлекову
Новости Новосибирска: В России ужесточают наказание за нарушение карантина

В России ужесточают наказание за нарушение карантина

30 Марта 2020 г.
Правительство России одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.
Новости Новосибирска: За сутки в РФ зарегистрировано 270 новых случаев коронавируса, 4 человека – скончались

За сутки в РФ зарегистрировано 270 новых случаев коронавируса, 4 человека – скончались

29 Марта 2020 г.
Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области два новых случая COVID-19

В Новосибирской области два новых случая COVID-19

28 Марта 2020 г.
В одном из случаев коронавирус привезен из Таиланда
Новости Новосибирска: Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

27 Марта 2020 г.
Скоро они поступят в продажу
Новости Новосибирска: В Новосибирске создадут госпиталь для пациентов с COVID-19

В Новосибирске создадут госпиталь для пациентов с COVID-19

27 Марта 2020 г.
Он будет рассчитан примерно на 800 мест
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске разрабатывают систему для оптимизации управления нефтяными компаниями

В Новосибирске разрабатывают систему для оптимизации управления нефтяными компаниями

27 Марта 2020 г.
Систему создает ННТЦ в концепции цифрового двойника актива
Новости Новосибирска: В Новосибирске навсегда закроют автовокзал на Красном проспекте

В Новосибирске навсегда закроют автовокзал на Красном проспекте

25 Марта 2020 г.
Скоро будет представлено новое расписание движения междугородних автобусов
Новости Новосибирска: У вернувшейся из Англии жительницы Новосибирска обнаружили коронавирус

У вернувшейся из Англии жительницы Новосибирска обнаружили коронавирус

26 Марта 2020 г.
Это пятый случай COVID-19 в регионе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19