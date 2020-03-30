Регионам РФ выделят более 33 млрд рублей на противодействие коронавирусу

На противодействие коронавирусу COVID-19 власти РФ выделят 77 регионам страны 33,4 млрд рублей, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, и средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение соответственно их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем», - сказал глава кабинета министров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным на 29 марта общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 человека.

В России с 30 марта объявлены недельные каникулы в связи с распространением COVID-19.