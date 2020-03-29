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За сутки в РФ зарегистрировано 270 новых случаев коронавируса, 4 человека – скончались

Главная Общество
Новосибирск
15:15 29 Марта 2020
жертвы, вирус, россияне, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в России зарегистрировали 270 больных коронавирусом, четыре человека – скончались, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За сутки зафиксировано четыре летальных случая: Москва - два, Оренбургская область - один, Санкт-Петербург - один. Общее количество летальных случаев за весь период в России – восемь», - говорится в заявлении.

Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534.

 

В России объявлены недельные каникулы. С понедельника, 30 марта, все границы страны будут закрыты. 

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