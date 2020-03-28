В Новосибирской области два новых случая COVID-19

Число зарегистрированных больных новой коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сегодня увеличилось на два. Новые случаи также связаны с поездками новосибирцев заграницу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О результатах анализов проинформировал областной оперативный штаб. По его данным, одна из заболевших – дочь женщины, у которой ранее был диагностирован COVID-19 после возвращения из Великобритании.

«Она встречала мать в Толмачёво, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ», - уточнили в оперативном штабе.

Еще одна пациентка – женщина, вернувшаяся из Таиланда рейсом №5702 авиакомпании S7 20 марта. Всего в Новосибирской области число заболевших достигло семи.

Как писали Sibnovosti.ru, на следующей неделе в Новосибирской области появится госпиталь для приема пациентов с COVID-19. Он будет создан на базе действующей больницы.