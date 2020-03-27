Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

Новосибирск получит из Китая партию защитных масок. Посылка в пятницу, 27 марта, была доставлена в Россию и готовится к транспортировке в Сибирь. В ней 320 тысяч масок, которые скоро поступят в продажу в аптеки Новосибирска, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что все новосибирские магазины и торговые сети должны предоставить посетителям в открытом доступе средства для обеззараживания рук. Администрация города разработала единые информационные таблички о профилактике распространения вируса, которые должны появиться во всех торговых точках.

Дефицита продуктов и бытовых товаров в Новосибирске нет. Мэр заявил, что лично в этом убедился, когда посетил несколько магазинов.