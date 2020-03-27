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Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

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Новосибирск
17:25 27 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирск получит из Китая партию защитных масок. Посылка в пятницу, 27 марта, была доставлена в Россию и готовится к транспортировке в Сибирь. В ней 320 тысяч масок, которые скоро поступят в продажу в аптеки Новосибирска, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что все новосибирские магазины и торговые сети должны предоставить посетителям в открытом доступе средства для обеззараживания рук. Администрация города разработала единые информационные таблички о профилактике распространения вируса, которые должны появиться во всех торговых точках.

Дефицита продуктов и бытовых товаров в Новосибирске нет. Мэр заявил, что лично в этом убедился, когда посетил несколько магазинов.

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