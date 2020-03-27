В Новосибирске создадут госпиталь для пациентов с COVID-19

На следующей неделе в Новосибирской области появится госпиталь для приема пациентов с COVID-19. Он будет создан на базе действующей больницы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В соответствии с поручением общероссийского штаба на территории всех субъектов будет развернуты дополнительные койки для приема … данной категории пациентов, в том числе и в городе Новосибирске дополнительно будет развернут госпиталь практически на 800 человек. Сейчас вся эта работа проводится, и мы в течение следующей недели будем проводить эти мероприятия», - процитировал ТАСС министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области создан штаб для борьбы с распространением коронавируса. По его данным, в настоящее время в регионе находится пять зараженных. Они находятся в инфекционной больнице.

В начале февраля Константин Хальзов заявлял о том, что в регионе для приема таких пациентов специально подготовлены два санатория-профилактория.

Фото: pixabay.com