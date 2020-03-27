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Новосибирское метро на неделю изменит график работы

Главная Общество
Новосибирск
12:10 27 Марта 2020
общество, новосибирск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирский метрополитен сообщил об изменении графика работы в период 9-дневных выходных, которые объявлены по всей стране с 28 марта по 5 апреля. Поезда будут курсировать в режиме выходного дня. Интервал движения на Ленинской линии с 6:00 до 7:00 составит 8-14 минут, до 21:00 ожидание состава не превысит 7 минут, с 22:00 до полуночи – около 10-12 минут.

На Дзержинской линии пассажирам придется ожидать поезд до 14 минут в период с 6:00 до 7:00 и с 22:00 до полуночи. В остальное время составы будут курсировать с периодичностью не более 8 минут.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса в новосибирской подземке проводится ежедневная дезинфекция вагонов. Речи о закрытии метро пока не идет.

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