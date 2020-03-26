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Каникулы в новосибирских школах продлены до 12 апреля

Главная Общество
Новосибирск
14:37 26 Марта 2020
школы, каникулы, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области продлены школьные каникулы. О новых мерах против распространения коронавируса объявил губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы продлеваем школьные каникулы в соответствие со сроками, установленными для всех регионов страны – до 12 апреля. Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций», - сказал глава региона.

Ранее было объявлено о том, что весенние каникулы в школах Новосибирска начались 18 марта и продлятся до 1 апреля.

Кроме того, в области изменены правила посещения детских садов.

«Сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать мы не рекомендуем, потому, что часть предприятий остаются в работе. Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами», - рассказал Андрей Травников.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что следующая неделя будет выходной для жителей страны.

Фото: pixabay.com

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