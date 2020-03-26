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Российские самолеты не выпускают за границу

Главная Общество
Новосибирск
13:58 26 Марта 2020
граница, авиация, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное международное авиасообщение. Мера принята для того, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О решение российского руководства сообщило информагентство «РИА Новости». По его данным, исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину.

«Авиакомпания Azur Air планирует выполнить рейс в Латинскую Америку для вывоза российских граждан. В плане: вылет 28 марта по маршруту Москва – Лима (Перу) – Варадеро (Куба) – Москва. Планируется доставить в РФ порядка 524 россиян», - говорится в частности, в сообщении на сайте Росавиации от 25 марта.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражено более 414 тыс. человек, свыше 18 тыс. умерло.

Фото: сайт Росавиации

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