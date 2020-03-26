У вернувшейся из Англии жительницы Новосибирска обнаружили коронавирус

В Новосибирске зарегистрирован пятый случай выявления у больного COVID-19. Пациентка провела несколько дней в Великобритании, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

19 марта она прилетела в Москву, а на следующий день рейсом №419 авиакомпании «Победа» - в Новосибирск, где находилась на самоизоляции.

«21 марта почувствовала недомогание – повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Сегодня (25 марта – Sibnovosti.ru) получен положительный результат теста на коронавирус», - рассказали в оперативном штабе о дальнейшем развитии событий.

По данным областных властей, состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находится 3,8 тыс. человек. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными.

Фото: сайт ГБУЗ Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая больница №1»