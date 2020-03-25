Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена в России нерабочей - Путин

Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена в России нерабочей. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин в обращении к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни», - сказал Путин.
По его словам, полностью заблокировать проникновение COVID-19 в страну невозможно.
«Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь себя и своих близких», - отметил глава государства.
В России выявлено 658 заразившихся COVID-19, вылечились 29, жертв нет.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.