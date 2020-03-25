Президент России Владимир Путин предложил перенести голосование по изменениям в Конституцию на более поздний срок. Об этом он заявил в обращении к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести», - заявил Путин.

Голосование по внесению поправок в Конституцию было запланировано на 22 апреля 2020 года.

В России выявлено 658 заразившихся COVID-19, вылечились 29, жертв нет.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.