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В Новосибирске навсегда закроют автовокзал на Красном проспекте

Главная Общество
Новосибирск
17:10 25 Марта 2020
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Автовокзал на Красном проспекте в Новосибирске скоро навсегда прекратит свое существование. Он закроет свои двери для пассажиров с 6 апреля. К этому времени будет готово новое расписание движения междугородних автобусов, которые будут отправляться с открытого в конце прошлого года автовокзала на Гусинобродском шоссе, 37/2.

«Обновленное расписание рейсов, отправляющихся с Новосибирского автовокзала — Главного и автостанций, будет опубликовано после формирования новых маршрутов, в самое ближайшее время, на новом сайте автовокзала и официальных аккаунтах автовокзала в социальных сетях», — рассказали в пресс-службе автовокзала. 

Что будет со старым зданием, пока не определено. У него более 30 инвесторов, а горадминистрация арендовала частные площади. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что автовокзал на Красном проспекте является бесперспективным.

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