«Тотальный диктант»: русский язык перенесли из-за биологии

«Тотальный диктант», как и многие другие общественные мероприятия, перенесен из-за распространения коронавируса COVID-19. Он назначен на 17 октября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее предполагалось, что акция «Тотальный диктант», появившаяся в свое время в Новосибирске, в 2020 году состоится 4 апреля. Но предварявшее ее «Тотальное путешествие» (автопробег с участием известных литераторов по пяти государствам) было прервано уже 14 марта.

«Перенос «Тотального диктанта» ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле», - приводит сайт акции комментарий директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец.

Главную площадку «Тотального диктанта» 17 октября примет Санкт-Петербург. Автором текста будет писатель Андрей Геласимов.

Фото: сайт акции «Тотальный диктант»