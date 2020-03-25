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Госдума предлагает временно освободить россиян от платы услуг ЖКХ

Главная Общество
Новосибирск
12:41 25 Марта 2020
россияне, жкх, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
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В Государственной думе предложили временно освободить россиян от коммунальных платежей из-за пандемии коронавируса  COVID-19. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, который направил соответствующее обращение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению депутата, счета за жилищно-коммунальные услуги увеличатся из-за продолжительного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами. В этой связи власов Власов предлагает временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ.  

О реакции главы Минстроя пока ничего не известно.

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