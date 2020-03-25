Пожилых жителей Новосибирской области призвали к самоизоляции

Новосибирский губернатор Андрей Травников призвал жителей региона старшего возраста обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей. У пожилых людей значительно выше риск заболевания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе – приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома», - отметил глава региона в своем обращении.

По словам Андрея Травникова, для организации такой помощи старшему поколению в области «усиливают» работу министерства труда и социального развития, которое будет координировать такую деятельность.

«Все добровольцы пройдут краткий инструктаж на площадке министерства труда и социального развития и только после этого смогут приступить к работе». – говорится в частности, в сообщении на сайте правительства Новосибирской области.

Мобильные бригады которые будут предоставлять социальные услуги пожилым гражданам на дому, начнут выезжать сегодня. Кроме того, вчера на помощь врачам вышли 160 ординаторов Новосибирского государственного медицинского университета и более 80 студентов выпускного курса медицинского колледжа. Они будут оказывать медпомощь и осуществлять патронаж на дому в первую очередь пожилым пациентам старше 60 лет.

За помощью можно обратиться по телефонам 112; 8-800-100-00-82; +7 (383) 304-84-84.

Фото: сайт правительства Новосибирской области