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В Новосибирском зоопарке появилось семь котят сервала

Главная Общество
Новосибирск
11:50 24 Марта 2020
кошка, зоопарк, посетители
Автор: Sibnovosti.ru
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В скором времени посетители Новосибирского зоопарка смогут увидеть детенышей сервала. В январе потомство принесли сразу три самки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

У двух самок появилось по трое малышей, у третьей – один. Сервалы в холодное время года содержатся в павильоне, закрытом для посетителей.

«Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому. Мамы поощряют активность детенышей и принимают меры, только когда игра становится рискованной. Но уже скоро сервалов переведут в уличные вольеры, и за этими замечательными кошками можно будет понаблюдать», - рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Сервал – стройная, длинноногая кошка средних размеров. Представители этого вида встречаются на всей территории Африки, кроме Сахары.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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