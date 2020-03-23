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Сибирские школы переходят на дистанционное обучение

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Новосибирск
15:48 23 Марта 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Многие сибирские школы решили не продлевать каникулы, а обучать детей дистанционно. Соответствующие распоряжения поступили в учреждения Кузбасса, Новосибирской, Томской, Омской, Иркусткой областей, а также Красноярского края. Такой режим уроков определен с 1 по 12 апреля. 

До 31 марта школьников отправили на незапланированные весенние каникулы. Дети должны были начать новую четверть, но министерства образования изменили режим обучения из-за распространения коронавируса в России. 

Учителя будут общаться с учениками через различные интернет-приложения, выкладывать уроки в Сеть и проверять домашние задания. 

 

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