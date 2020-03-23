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Новосибирские театры закрываются для зрителей

Главная Общество
Новосибирск
13:32 23 Марта 2020
театр, вирус, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские театры прерывают показ спектаклей на время эпидемии коронавируса COVID-19. Ограничения действуют с сегодняшнего дня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Требование к театрам содержится в приказе министерства культуры региона «О мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области и об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях, подведомственных министерству культуры Новосибирской области».

«Театрам и концертным организациям, а также учреждениям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, предписано с 23 марта 2020 года предусмотреть ограничение проведения театральных, концертных и иных зрелищных мероприятий… Кроме того, приказано предусмотреть изменение графика путем переноса на более поздние сроки запланированных выездов и гастролей…», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня все театры Новосибирска временно прекращают свою работу!», - записала на своей странице в соцсети Facebook вице-мэр Анна Терешкова.

В Новосибирске 21 марта открылся традиционный Транссибирский Арт-фестиваль. В частности, на 24 марта в Доме ученых Академгородка был запланирован концерт «Вадим Репин и его друзья». На сайте театра «Красный факел» объявлено об отмене спектакле до 10 апреля включительно с возможностью возврата билетов по месту их приобретения.

Фото: pixabay.com

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