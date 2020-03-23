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В Новосибирске волонтеров просят помочь пожилым людям

Главная Общество
Новосибирск
09:49 23 Марта 2020
вирус, волонтеры, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Муниципальные социальные службы Новосибирска будут привлекать волонтеров для оказания помощи пожилым горожанам в условиях распространения коронавирусной инфекции. Такое поручение дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поручение вызвано тем, что у пожилых людей заболевание проходит в наиболее тяжелой форме.  

«Главная мера защиты – это режим карантина, минимизация поездок, походов в магазины и аптеки… Речь идет, конечно, не об оказании медицинских услуг – это не наши полномочия, мы говорим о бытовой помощи пожилым людям. Именно эту поддержку могут оказать волонтеры, и это направление необходимо усиливать», – привел пресс-центр мэрии комментарий Анатолия Локтя.

Сегодня социальные работники Новосибирска обслуживают на дому более 7,5 тыс. человек. Более 2,5 тыс. получают услуги в муниципальных санаториях «Лунный камень» и «Обские зори».

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске зарегистрировано четверо больных с диагнозом COVID-19. Муниципальный штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке в городе возглавляет вице-мэр Валерий Шварцкопп.

Фото: pixabay.com

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