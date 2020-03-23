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В Новосибирск из Ташкента эвакуировали 35 россиян

Главная Общество
Новосибирск
09:07 23 Марта 2020
вирус, узбекистан, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпании «Аэрофлот» и Uzbekistan Airways в ночь на 22 марта эвакуировали из Ташкента 576 россиян. Часть из них – в Новосибирск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эвакуация стала необходимой из-за распространения коронавируса в Узбекистане. Ранее министерство транспорта этой страны проинформировало о том, что с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям приостанавливаются на 40 дней

«21 марта из Узбекистана рейсами «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways в Москву и Новосибирск было доставлено соответственно 541 и 35 человек», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы посольства РФ в Узбекистане.

После прекращения регулярного сообщения, как писали Sibnovosti.ru, в новосибирском аэропорту Толмачёво оставалось несколько сотен жителей Узбекистана, которые не смогли вылететь на родину.

Фото: сайт авиакомпании Uzbekistan Airways

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