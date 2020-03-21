Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд

Власти королевства ввели ограничения на въезд иностранцев, в том числе россиян.

«В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекращает перевозку российских граждан из России в Таиланд. Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда, мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и из Пхукета в Иркутск и Новосибирск», - говорится в сообщении.

С 22 марта все иностранцы, планирующие попасть в Таиланд, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, а также страховой полис с покрытием от $100 тысяч.