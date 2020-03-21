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Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд

Главная Общество
Новосибирск
12:05 21 Марта 2020
общество, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания S7 объявила о прекращении регулярных рейсов в Таиланд. С 22 марта будут выполняться только вывозные полеты, говорится в сообщении перевозчика.  

Власти королевства ввели ограничения на въезд иностранцев, в том числе россиян. 

«В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекращает перевозку российских граждан из России в Таиланд. Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда, мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и из Пхукета в Иркутск и Новосибирск», - говорится в сообщении.

С 22 марта все иностранцы, планирующие попасть в Таиланд, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, а также страховой полис с покрытием от $100 тысяч. 

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