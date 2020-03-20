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Сотни граждан Узбекистана не могут вылететь из Новосибирска на родину

Главная Общество
Новосибирск
14:24 20 Марта 2020
аэропорт, узбекистан, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Около двух сотен граждан Узбекистана застряло в Новосибирске. Проблема возникла из-за прекращения сообщения между Россией и Узбекистаном, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В гостинице размещено 100 человек - 45 женщин с детьми и 65 мужчин, еще примерно 100 человек остается в аэропорту, гостиница оплачивается, скажем так, общими усилиями - мир не без добрых людей», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» генконсул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Вопрос об организации чартерного рейса из Новосибирска в Узбекистан еще не решен. Ранее сообщалось, что 18 марта 148 человек не смогли вылететь рейсом авиакомпании S7 из новосибирского аэропорта Толмачёво в Ташкент. Они уже прошли в стерильную зону, когда было объявлено о том, что рейс отменен.

«Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Светлана Балоева/сайт аэропорта Толмачёво

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