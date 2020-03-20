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У второго случая COVID-2019 в Новосибирске итальянское «происхождение»

Главная Общество
Новосибирск
09:40 20 Марта 2020
вирус, больница, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске зарегистрирован второй случай заражения COVID-2019. На этот раз коронавирус попал в Сибирь из Италии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пациентка прилетела в Москву из Италии 7 марта. На следующий день она вылетела в Новосибирск рейсом №2513 авиакомпании S7. Новосибирские медики получили информацию о ней от московского Роспотребнадзора. В Новосибирске женщину поместили под медицинское наблюдение по месту жительства.

«На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1», - рассказывает о дальнейшем развитии событий сайт правительства Новосибирской области.

При этом у супруга больной тесты оказались отрицательными. Он остается дома, под медицинским наблюдением.

«Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции», - отметила также пресс-служба правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, первый случай заболевания Роспотребнадзор выявил в Новосибирске 18 марта. Женщина заболела после посещения Парижа. Она также находится в инфекционной больнице №1.

По данным туристических организаций, ещё около 300 новосибирцев пока не вернулись из туристических поездок из-за границы.

Фото: pixabay.com

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