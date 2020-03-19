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В Новосибирске в карантин попали медоеды

Главная Общество
Новосибирск
18:57 19 Марта 2020
зоопарк, коллекция, чехия
Автор: Sibnovosti.ru
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В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка разместили двух медоедов. Их доставили в Сибирь из Чехии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пока животные на карантине. Но посетители уже могут их видеть. Ранее медоедов в Новосибирском зоопарке не было. Нет их сейчас и ни в одном другом российском зоопарке.  

«Медоед – это хищник семейства куницеобразных. Он внешне похож на всем известного барсука, но меньше размерами и контрастно окрашен. Обитают медоеды на территории Африки и Азии. Видовое название объясняется любовью этих животных к меду», - рассказали о пополнении коллекции в учреждении.

Как писали Sibnovosti.ru, Новосибирский зоопарк продолжает работать в штатном режиме, несмотря на вспышку коронавируса.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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