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В Новосибирске маски поступили для продажи в киоски «Роспечати»

Главная Общество
Новосибирск
16:49 19 Марта 2020
министерство, продажа, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске и его городе-спутнике Бердске теперь маски теперь можно приобрести в киосках «Роспечати». Эту продукцию выпускает бердское предприятие «Медсклад», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Способ реализации этих масок стал возможен благодаря договоренности областного министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области с «Медскладом».

«Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок. Маски способны обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. На их продажу получено соответствующее разрешение, однако в аптеках они смогут продаваться после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора», - пояснил глава министерства Андрей Гончаров на сайте правительства региона.

В сеть киосков «Роспечати» поступило 2 тыс. масок примерно 10 руб. за штуку (в упаковке пять штук). По словам министра, в ближайшее время планируется реализация 2-3 тыс. таких масок еженедельно – в киосках «Роспечати» и в отделениях «Почты России». После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора производство и реализация масок будет увеличено.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в Бердске компании «Биоком» и «Медсклад» выпустили пробную партию медицинских масок со специальным средним слоем, имеющим высокую антибактериальную активность. В начале февраля в Новосибирске возник дефицит медицинских масок. Они стали предметом ажиотажного спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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