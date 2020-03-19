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Транзитные фуры пропустят через Новосибирск по коридору

Главная Общество
Новосибирск
10:39 19 Марта 2020
транспорт, движение, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске около месяца будет действовать транспортный коридор для транзитных грузовиков. Об утвержденном маршруте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Транспортный коридор стал необходим в связи с введением с 13 апреля по 17 мая 2020 года в Новосибирской области ограничений движения для большегрузных транспортных средств (нагрузка на ось свыше 5 т) по региональным и муниципальным дорогам. Он обеспечит транзитным фурам проезд через Новосибирск между федеральными дорогами «Северный обход г. Новосибирска», Р-254, Р-255 и автодорогой Р-256 (Чуйский тракт).

«Участки региональных дорог км 14+150 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ), км 17+603 – км 17+303 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо) и улично-дорожной сети Новосибирска (ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе)», - приводит конфигурацию транспортного коридора пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Таким образом, грузовики смогут проследовать с федеральных трасс восточного и западного направления через улицы Новосибирска в сторону южного выезда из города.

Фото: сайт Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков

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