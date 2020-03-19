Коронавирус прибыл в Сибирь из Франции и Италии

Роспотребнадзор сообщил о 33 случаях выявления у больных COVID-2019 18 марта. Два из них – в Сибири, в Новосибирской и Томской областях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Новосибирск пациентка прибыла рейсом «Аэрофлота» из Москвы 15 марта, а в столицу России она вернулась из Парижа, где находилась с 3 по 11 марта. Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта Толмачёво вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию.

По данным правительства Новосибирской области, в настоящее время региональное управление Роспотребнадзора по Новосибирской области и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с пациенткой.

«Вниманию пассажиров авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU 1462, вылетевшим из аэропорта Шереметьево и прибывшим в аэропорт Толмачево 15 марта. В случае, если с вами еще не связались представители оперативного штаба, вам рекомендуется обратиться на региональную горячую линию по телефону 112», - обратилось региональное правительство.

В Томской области, по словам губернатора Сергея Жвачкина, заразившийся COVID-2019 прибыл из Италии. Там он посетил выставку собак.

В Томской области введен режим повышенной готовности. Он приостанавливает проведение досуговых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек, работу детских оздоровительных центров детей и т. д.

Фото: сайт правительства Новосибирской области