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В Новосибирске отменили «снежную» ЧС

Главная Общество
Новосибирск
18:00 18 Марта 2020
снег, чс, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске отменен режим ЧС. Он был введен 24 января в связи с обильными снегопадами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Режим ЧС своим распоряжением снял мэр Анатолий Локоть. Такое решение он принял в связи со стабилизацией погодных условий.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с ноября 2019 по февраль 2020 года в городе выпало 167% среднегодовой нормы. За первую половину марта – 82% месячной нормы.

«Режим «чрезвычайная ситуация» позволил оперативно перераспределить лимиты на текущее содержание департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и привлечь дополнительные ресурсы для МКУ администраций районов. Это помогло в 2,5 раза увеличить вывоз снега с улиц города ежесуточно», - подвел итоги работы в этом режиме вице-мэр Олег Клемешов.

В феврале вывоз снега с новосибирских улиц увеличился практически в три раза в сравнении со средними показателями прошлого года – до 24,1 тыс. куб. м в сутки.

В марте члены комиссии заксобрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции раскритиковали ход уборки областного центра от снега.

«Если по основным магистралям вопросов практически нет, то с тротуарами в этом году проблема. Я специально пару недель назад прошелся по Октябрьскому району. Я реально шел на уровне крыш машин», - заявил тогда депутат Евгений Смышляев.

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